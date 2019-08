Първата в света плаваща ядрена централа пое по своя курс

Money.bg

Първата в света плаваща ядрена централа вече плава, съобщи news.bg, позовавайки се на AFP.

Въпреки предупрежденията на природозащитници, че руският проект, оценен на 480 милиона долара, носи сериозен риск, днес той поема по първия си курс - в Северния ледовит океан.

Зареденият с ядрено гориво "Академик Ломоносов" ще потегли от арктическото пристанище Мормонско за своето 5000-километрово плаване към Североизточен Сибир.

Руската ядрена агенция "Росатом" обясни, че реакторът просто е алтернатива на изграждането на стационарна атомна електроцентрала на сушата, както и че възнамерява да продава такива реактори в чужбина.

Дебатът по темата обаче е ожесточен. Природозащитниците са на мнение, че проектът крие рискове и дори го нарекоха потенциален "Чернобил на лед" или "ядрен "Титаник".

Допълнително безпокойство създаде и експлозията по-рано през месеца при военен тест в Руския север, която доведе до временен скок на радиоактивността.

AFP map showing the approximate route of the world's first floating nuclear reactor, Russia's Akademik Lomonosov@AFPgraphics pic.twitter.com/j03VLppzmO