Първи братовчед на пометената с АТВ Хриси: Газят ни като мравки и ги пускат вкъщи

Протести в София, Пловдив и Бургас срещу решението на съда за „домашен арест“ на 18-годишния Никола Бургазлиев, който удари с АТВ петима души в Слънчев бряг.

В болница и в критично състояние остават 4-годишно дете и 35-годишната му майка, която е на командно дишане.

Днес съдът ще реши дали да промени мярката на шофьора в по-тежка по искане на окръжната прокуратура в града.

Припомняме, че близки изразиха съмнение, че случаят може да бъде потулен и наказанието и справедливостта може да не бъдат адекватни спрямо извършеното наказание.

Срещаме се с Михаела Танчева, която организира протеста в Пловдив.

„Искаме справедливост и задържане под стража. Аз не познавам лично семейството, но за мен не е нормално да пратПпиш двама души в кома, единият вече в клинична смърт, и да си седиш вкъщи и да си обвинен за средна телесна повреда“, казва в ефира на бТВ тя.

Любомир Соколов е първи братовчед на Христина, но казва, че я чувства по-скоро като сестра.

„Двама мои близки са с опасност за живота и стоят безжизнени в болнични стаи и се борят за живота си, а той си е вкъщи, сякаш нищо не се е случило. Държим и родителите му да бъдат отстранени от системата на МВР до приключване на делото, защото нас ни притеснява, че ще повлияят на разследването“, казва той.

