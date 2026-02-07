Първи думи на Крум Зарков като председател на БСП: Има победи, които носят огромна отговорност

Снимка: Булфото

"Най-сърдечно благодаря за оказаното доверие, за най-високата 6 за всеки един социалист - тази да поеме ръководството на БСП. Благодаря на моите опоненти, които показаха, че може да се прави политика, принципно, без удари под пояса. Има победи, които носят огромна отговорност. Съзнавам тази отговорност и считам тази победа за общо дело. Тя е победа над апатията и чувството за примирение. Тя нямаше да бъде възможна, ако в БСП няма живец, сила, принадлежност и семейство". Това заяви новият председател на партията Крум Зарков в първото си изказване след избирането му, пише actualno.com.

Припомняме, че Крум Зарков стана новият лидер на БСП, който беше избран по време на 51-вия конгрес на партията. Той успя да победи Борислав Гуцанов още на първия тур. Разпределението на гласовете е 405 гласа за Зарков, 305 за Гуцанов.

