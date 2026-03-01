Първи кадри от тежката катастрофа с БМВ в Русе

кадри: Русе Медиа, youtube

Тежката катастрофа с лек автомобил БМВ, за която Dunavmost съобщи, се е разминала без жертви.

По информация на Русе Медиа при сблъсъка, който блокира движението по булевард „Христо Ботев“ в Русе вечерта на 1 март 2026 година сблъсъка, са пътували двама младежи, като единият от тях е пострадал при инцидента.

На мястото на произшествието веднага са пристигнали екипи на полицията и две линейки на Спешна помощ.

Медицинските екипи са транспортирали и двамата участници в инцидента до болница. По първоначални данни единият от тях е 22-годишен младеж, който е със счупен крак.

Припомняме, че лекият автомобил се заби в уличен стълб и буквално отнесе разделителната мантинела, разпръсквайки отломки по двете платна на булеварда. Предстои разследващите да прегледат записите от камерите в района, за да се установи точната скорост, с която се е движил автомобилът, както и причините за загубата на контрол над волана.

