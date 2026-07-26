Първи кадри от зверската катастрофа на АМ "Марица" с три жертви

Кадри Нова телевизия

Първи кадри от тежката катастрофа на АМ „Марица”, при която загинаха трима, а сред тях и дете.

Има и шестима ранени - четирима възрастни и две деца.

Инцидентът е станал около 20:00 часа в участъка между Хасково и Харманли в района на село Поляново.

Ударили са се два леки автомобила на турски гастербайтери, прибиращи се от Западна Европа към родината си.

Автомобилите са се движили един зад друг, предава Нова телевизия.

При сблъсъка те са излетели извън пътя в дере.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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