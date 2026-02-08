Първи олимпийски медал за България: Тервел Замфиров се окичи с бронз в сноуборда

Кадър Нова Тв

Страхотен успех за наш спортист на Зимните олимпийски игри.

Тервел Замфиров грабна първият олимпийски медал за България в Милано-Кортина. Той спечели бронза в паралелния гигантски слалом на алпийския сноуборд. След фотофиниш стана ясно, че българинът е надделял над словенеца Тим Мастняк.

Замфиров претърпя поражение на полуфиналите от 37-годишния кореец Ким Санкюм. В четвъртфиналите българинът надделя над Арно Годе от Канада, който отстрани Радослав Янков на осминафиналите.

Тервел Замфиров е единственият българин с медал от Световно първенство, организирано от Световната ски федерация (FIS). Той е световен шампион от 2025 година в паралелния слалом при мъжете от първенството в Санкт Мориц, Швейцария. Четирикратен световен шампион за младежи до 21 г. от шампионатите в Банско 2023 г. (парелелен гигантски слалом) и в Закопане през 2025 г. и в двете дисциплини, както и в отборното първенство със сестра си Малена Замфирова, пише nova.bg.

През 2025 г. става и световен шампион за студенти (до 26 г.) от Университетските игри в Торино, Италия. На 18 януари 2026 г. постига и първия си успех в Световната купа по сноуборд като печели гигантския слалом в Банско.

