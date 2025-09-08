Първи отпадна от "Игри на волята" 7

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Вече е ясен първия, който си тръгна от "Игри на волята" 7. Това е Милен Шуманов, който и първи преди близо година спечели правото да участва в седмия сезон на култовото риалити.

Причината за отпадането му е лекарска интервенция. Той е пострадал дни преди старта на шоуто. Това обаче го прави негоден, тъй като е шина и ще го видим чак в сезон 8.

Неговото място бе заето от Давид.

На 21 септември миналата година Милен Шуманов бе първия участник, чийто име научихме, че ще се бори в сезон 8.

Тогава той спечели кастинг битката срещу колоритния Гладиатор и любимец на публиката - Пеньо Гатевски - Гатьо.

Преди близо година инженерът и спортен ентусиаст Милен Шуманов съумя да победи Гатьо в зрелищен кастинг двубой.

