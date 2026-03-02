Първи подробности: Полицията проверява сигнал за бомба в мол във Варна
Снимка: ОДМВР-Варна
Сигнал за бомба е вдигнал на крак варненската полиция.
На имейла на търговския център е получено злоумишлено съобщение. В момента полицията във Варна проверява обекта. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в морската столица.
Припомняме, че евакуация тече в Гранд мол Варна. На място има пожарна и линейка.
Очаквайте подробности.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!