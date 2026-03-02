реклама

Първи подробности: Полицията проверява сигнал за бомба в мол във Варна

02.03.2026 / 15:37 1

Снимка: ОДМВР-Варна

Сигнал за бомба е вдигнал на крак варненската полиция. 

На имейла на търговския център е получено злоумишлено съобщение. В момента полицията във Варна проверява обекта. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в морската столица.

Припомняме, че евакуация тече в Гранд мол Варна. На място има пожарна и линейка.

Очаквайте подробности.

село варна (преди 34 секунди)
Рейтинг: 32587 | Одобрение: 537
По време на война спящите клетки се събуждат. И пак ще пострадат невинните.

