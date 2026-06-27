Първи протест срещу Радев пред МС тази вечер

Снимка Булфото

Първата организирана демонстрация срещу управлението на държавния глава и неговия кабинет е насрочена за днес, 27 юни 2026 г., от 18:30 ч. пред Министерския съвет в столицата. Събитието се организира в социалните мрежи и цели да изрази общественото недоволство от настоящата политическа линия в страната.

Организаторите изтъкват няколко основни причини за свикването на протестната акция:

Международна изолация: Обвинения, че сегашното управление злепоставя България пред нейните евроатлантически съюзници.

Финансова стабилност: Притеснения около вземането на нови мащабни държавни дългове и висок бюджетен дефицит.

Липса на контрол: Опасения от отслабване на прозрачността и отчетността на институциите пред Народното събрание.

От своя страна, премиерът и президентът запазват хладнокръвие пред надигащото се недоволство. По информация на БТА, държавният глава заяви, че не се притеснява от демонстрации и изтъкна конституционното право на всеки гражданин да протестира свободно. Според официалните изявления, кабинетът остава фокусиран върху повишаване на събираемостта на приходите и ограничаване на административните разходи.

Очаква се засилено полицейско присъствие в района на „Ларгото“ в София, като са възможни и временни затруднения в движението на градския транспорт по булевардите „Цар Освободител“ и „Княз Александър Дондуков“.

Редактор "Екип на Петел",

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