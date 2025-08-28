Първи реакции след руските удари по мисията на ЕС в Киев

Пиксабей

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща заяви днес, че е ужасен от поредната серия смъртоносни руски удари по Киев, които са нанесли щети и на сградата на представителството на Европейския съюз, предаде Франс прес.

"Моите мисли са с украинските жертви, както и с персонала на представителството на ЕС, чиято сграда беше повредена от този умишлен удар на Русия“, написа Коща в профила си в "Екс", предаде БТА.

"ЕС няма да се остави да бъде сплашен. Агресията на Русия само засилва нашата решимост да подкрепим Украйна и нейния народ", добави той.

"Сградата на представителството на ЕС в Киев беше повредена от днешните руски удари по цивилни райони", заяви на свой ред еврокомисарят по разширяването Марта Кос в публикация в "Екс".

"Осъждам категорично тези брутални атаки, които са ясен знак, че Русия отхвърля мира и избира терора. Изразяваме пълната си солидарност със служителите на представителството на ЕС, техните семейства и всички украинци, които понасят тази агресия", допълни тя, цитирана от Ройтерс.

Служителите на представителството на ЕС в Киев са в безопасност, написа в "Екс" председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Тя призова Русия да спре, по думите ѝ, "безразборните атаки срещу цивилна инфраструктура и да започне преговори за справедлив и траен мир".

Украинският външен министър Андрий Сибига обвини днес Русия в "Екс", че умишлено взема на прицел дипломати. Той заяви, че това е нарушение на Виенската конвенция и призова за международно осъждане на атаката, посочва ДПА.

"Изразяваме солидарност с нашите колеги от ЕС и сме готови да окажем съдействие", заяви Сибига, който публикува и снимки на щетите в офисните помещения на сградата.

