Първи реакции за „Ергенът: Любов в рая” по БТВ

кадър bTV

редактор Веселин Златков

От понеделник bTV започва да излъчва „Ергенът: Любов в рая”- шоу, което е по-близо до „Диви и красиви” по Нова телевизия, отколкото до оригиналният и познат вариант на „Ергенът”. В предаването ще има равен брой мъже и жени, които ще си разменят рози. Съдейки по вече съществуващите чуждестранни варианти на шоуто, то ще е доста по-провокативно от „Ергенът”.

Зрителите очевидно са любопитни за новото риалити. Доста от тях обаче отбелязват, че ще им се налага да избират кой от сходните формати да гледат.

„Диви и красиви” и „Ергенът: Любов в рая” директно ще сблъскат bTV и Нова телевизия в битката за зрители и съответно за водеща позиция в класацията за най-гледана частна телевизия в България.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!