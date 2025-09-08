Първи резултати от изборите в Норвегия

снимка: Konstantin Lübeck,Уикипедия



Левицата в Норвегия, водена премиера Йонас Гас Стьоре спечели парламентарните избори в страната, произведени на 7 и на 8 септември, показват два екзитпола на норвежки телевизии. Но вотът беше белязан от пробив на популистката и антиимиграционна десница.

Левият блок, обединяващ пет политически партии, ще има мнозинство от 87-88 депутатски места от общо 169 места в еднокамарния парламент. Дясната опозиция получава 81-82 места, показват двата екзитпола на Ти Ви 2 и на Ен Ер Кей.

