Пиксабей

В Хърватия са потвърдени първи случаи на чума по дребните преживни животни, съобщи хърватската национална телевизия ХРТ.

Хърватският ветеринарен институт е потвърдил болестта при овце в село Богдановичи, в района на крайбрежния град Сплит.

Животните във въпросното стопанство ще бъдат евтаназирани и ще бъде извършено превантивно почистване и дезинфекция на пространствата.

„При последните пет-шест овце, които се оагниха, се родиха мъртви агнета“, посочи пред ХРТ управителят от областната община Пъргомет Иван Скелин. „Когато се активираха ветеринарите и взеха кръв на животните, се видя, че става въпрос за болест, която се нарича чума по дребните преживни животни. Всички служби бяха активирани и се надявам, че всичко ще бъде наред.“

Чумата по дребните преживни животни засяга само овце и кози и не се разпространява при други видове животни и хора, отбелязва ХРТ, цитирана от БТА.

