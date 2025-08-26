Първи случай на човек, заразен с паразитен червей в САЩ

Пиксабей

Властите в САЩ съобщават, че е потвърден първият случай на заразяване с паразити, хранещи се с месо.

Миаза, причинена от New World screwworm (NWS), е открита при пациент, завърнал се в САЩ от Ел Салвадор, съобщи Министерството на здравеопазването. Случаят е потвърден на 4 август, предаде бТВ.

Миазата NWS е паразитно заразяване с ларви на мухи или личинки, причинено от паразитни мухи.

Вредителят засяга предимно добитъка, а властите заявиха, че рискът за общественото здраве на САЩ в момента е „много нисък“.

Центровете за контрол и превенция на заболяванията са работили със здравния отдел на Мериленд, за да разследват случая.

Това е първият случай на миаза NWS, свързана с пътуване, от страна, засегната от епидемия, идентифициран в САЩ.

Вредителят, който се храни с жива тъкан, обикновено се среща в Южна Америка и Карибите.

Въпреки усилията за спиране на разпространението му на север, случаи вече са потвърдени във всяка страна от Централна Америка, включително Мексико.

Хората, особено тези с отворена рана, са податливи на заразяване и са изложени на по-висок риск, ако пътуват до тези региони или ако са около добитък в селски райони, където има мухи, предупреждават здравните власти.

Когато ларвите на мухите NWS се заровят в плътта на живо животно, те причиняват сериозни, често смъртоносни щети на животното. Могат да заразят добитък, домашни любимци, диви животни, понякога птици и в редки случаи хора.

