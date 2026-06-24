Първи случай на ебола във Франция

Пиксабей

Франция съобщи за първия си случай на ебола след като лекар, завърнал се от ДР Конго, е дал положителен тест. Лекарят се е завърнал от хуманитарна мисия, съобщи френското здравно министерство.

Пациентът е изолиран и властите проследяват контактите му, съобщи министерството, добавяйки, че рискът за европейското население като цяло е нисък, предаде Нова телевизия, позовавайки се на Sky news.

Световната здравна организация (СЗО) съобщи, че заразените са над 1000, а смъртните случаи са 267. Епидемията от щама на ебола "Бундибуджо" е открита късно и експертите казват, че вирусът вече е циркулирал от месеци, преди да бъде официално обявена на 15 май.

Абдирахман Махамуд от СЗО заяви на брифинг за пресата в Женева, че причина за мащаба на епидемията е, че някои от ранно потвърдените случаи са били в градски центрове, като Буния и минния град Монгбвалу.

Няколко минали огнища са били идентифицирани първоначално в селските райони, като често са отшумявали бързо. „Важното е, че трябва да увеличим мащаба на заразата, а тази епидемия се разпространява по-бързо от нас“, каза той пред репортери, след като се завърна от Буния миналата седмица.

Редактор "Екип на Петел",

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