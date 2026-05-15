Първи случай на хантавирус в Румъния

Снимка Пиксабей

Националният институт за обществено здраве на Румъния съобщи, че пациент е дал положителен тест за хантавирус в Окръжната болница в западния град Арад, уточнявайки, че се провежда епидемиологично и клинично разследване, а взетите проби са предадени на научно-изследователски институт в Букурещ за потвърждение, предаде Аджерпрес.

В съобщението се уточнява, че болният е бил настанен в психиатрична болница през последните три години и не е пътувал, пише БТА.

"Съобщено беше за предполагаем случай на заразяване с хантавирус, който в момента е в процес на епидемиологично и клинично разследване. Става дума за лице, настанено в психиатрично заведение от юли 2023 г. без известен контакт с болни или предполагаемо заразени лица", посочва Националният институт за обществено здраве.

Той уточнява, че взетите проби са предадени на букурещкия институт "Кантакузино" за потвърждение или отхвърляне на диагнозата. "До получаването на лабораторните резултати случаят остава категоризиран като предполагаем", отбелязва здравната институция.

По-рано източници от Окръжната спешна болница в Арад съобщиха, че става дума за пациент, приет в лечебното заведение в състояние на треска, и че той не е пътувал никъде през последните 3 години.

Резултатът от направен PCR тест е излязъл днес и е положителен за хантавирус, като предстои да се определи щамът.

Според медици, цитирани от сайта Зиаре, става дума за вариант на вируса, който не се предава от човек на човек, а при контакт с гризачи.

В Румъния в периода 2023-2026 г. са регистрирани 15 случая на заразяване с хантавирус.

