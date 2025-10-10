Първи сме в класация на Европейския съюз

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Официалната статистика на Националния статистически институт показва, че около 30% от разполагаемия доход на българите отива за храна. Това потвърждава и проучването на на Асоциацията на операторите на ваучерите за храна, обяви неговият главен секретар Таня Обущарова.

Попитахме тези 5400 ползватели на ваучери за храна колко средно от разполагаемия си доход харчат. Цифрата е приблизително тази и трябва да кажем, че това е най-високият дял в Европейския съюз, който отива от доходите за храна, заяви Обущарова.

Последва въпрос на Златимир Йочев. Водещият се съобрази с факта, че българите може и да са първи по парите, които дават за храна, но попита каква част от тях са склонни да редуцират онова, което харчат за храна, след като цените се покачват и виждаме възходяща инфлация.

От своя страна Обущарова призна, че тези българи не са много.

Попитахме респондентите от какви разходи склонни да се лишат, ако се наложи, и всъщност около 70% от тя казаха, че не са склонни да се лишат точно от най-важните разходи за храна и хранителни продукти, разкри тя.

Хората са по-склонни да се лишат от пътувания, от закупуване на нова техника дрехи и така нататък, дори от ходене по ресторанти, но не и от храната и качеството на храната. Едно от изненадващите открития е, че около 80% от българите всъщност избират мястото, където се хранят за обяд, дори по качеството на храната, не само по цената и по локацията, допълни по бТВ Таня Обущарова.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!