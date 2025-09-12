Първи турнир по волейбол за купа „Съединение – 2025“ във Варна
Снимка: Община Варна
Дебютното издание на волейболния турнир за прекадетки (родени 2011 – 2012 г) – за купа „Съединение 2025“ ще се проведе в неделя - 14 септември, в спортната зала на Първа езикова гимназия във Варна.
Организатор на проявата е ВК „Бултекс – 2013“ с главен треньор Сашка Зафирова, с подкрепата на Дирекция „Спорт“ към Община Варна.
Освен домакините в надпреварата ще се включат и още три отбора от морската столица: ВК „Академик“, ВК „Торо волей“ и ВК „Варна ДКС“, които ще играят всеки срещу всеки.
Програма
Игрище „А“
09.00 ч. Бултекс – Торо волей
10.30 ч. Бултекс – Варна ДКС
Игрище „Б“
09.00 ч. Академик – Варна ДКС
10.30 ч. Академик – Торо волей
12.00 ч. Обяд и почивка
13.00 ч. Бултекс – Академик
13.00 ч. Торо волей – Варна ДКС
14.00 ч. Награждаване и закриване на турнира
Организаторите са осигурили тениски за всички участници в надпреварата.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!