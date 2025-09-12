Първи турнир по волейбол за купа „Съединение – 2025“ във Варна

Снимка: Община Варна

Дебютното издание на волейболния турнир за прекадетки (родени 2011 – 2012 г) – за купа „Съединение 2025“ ще се проведе в неделя - 14 септември, в спортната зала на Първа езикова гимназия във Варна.

Организатор на проявата е ВК „Бултекс – 2013“ с главен треньор Сашка Зафирова, с подкрепата на Дирекция „Спорт“ към Община Варна.

Освен домакините в надпреварата ще се включат и още три отбора от морската столица: ВК „Академик“, ВК „Торо волей“ и ВК „Варна ДКС“, които ще играят всеки срещу всеки.

Програма

Игрище „А“

09.00 ч. Бултекс – Торо волей

10.30 ч. Бултекс – Варна ДКС

Игрище „Б“

09.00 ч. Академик – Варна ДКС

10.30 ч. Академик – Торо волей

12.00 ч. Обяд и почивка

13.00 ч. Бултекс – Академик

13.00 ч. Торо волей – Варна ДКС

14.00 ч. Награждаване и закриване на турнира

Организаторите са осигурили тениски за всички участници в надпреварата.

