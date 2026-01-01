реклама

Първите бебета в Косово са тризнаци

01.01.2026 / 13:20 1

Снимка Булфото, архив

Първите бебета в Косово за 2026 г. са момчета тризнаци, съобщи вестник "Коха диторе".

Раждането им е осъществено в гинекологичната клиника на Косовския университетски клиничен център (QKUK) в Прищина в първите часове на годината. Родилката, която стана майка за първи път, и бебетата са в добро и стабилно състояние, предава БТА. 

Косовският премиер Албин Курти, заедно с министъра на здравеопазването в оставка Арбен Витиа и ръководството на болничния център, посети гинекологичната клиника и отправи поздравления към майката.

По думите на Курти първото раждане за годината е много специално, както защото е първо, така и заради идването на бял свят на тризнаци, и заяви, че то е радост за всички в Косово в началото на 2026 г.

kris (преди 9 минути)
Рейтинг: 554492 | Одобрение: 104732
Га ша ги обрязват ??
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

