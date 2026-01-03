Първите четири жертви при пожара в Швейцария са идентифицирани

Кадър Youtube

Първите четири жертви са идентифицирани като две швейцарски жени на 21 и 16 години и двама швейцарски мъже на 18 и 16 години, пише SkyNews.

Телата им са върнати на семействата им, съобщи швейцарската полиция, цитирана от Фокус.

Повече подробности, включително имената им, все още не са разкрити.

Работата по идентифицирането на останалите жертви продължава.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!