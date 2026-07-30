Първите номинации за членове на ВСС - съдия от Варна и прокурор от ВКП

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Две кандидатури за изборни членове на Висшия съдебен съвет са публикувани на сайта на ВСС в рамките на процедурата за избор.

Васил Пеловски – съдия в Административен съд – Варна, е предложен от съдийската квота, а Маринела Тотева – прокурор във Върховната касационна прокуратура, от прокурорската, предаде "Дарик".

Васил Пеловски е предложен от двадесет и двама съдии от Административен съд – Варна, Административен съд – Бургас и Районен съд – Варна, които обръщат внимание на неговите високи морални и етични качества, професионален опит и доказана компетентност. Той има над 17 години юридически стаж в различни нива на публичната власт, както и като действащ съдия. Последователно заема експертни и ръководни длъжности в Областна администрация – Добрич, Столична община, Министерството на младежка и спорта, администрацията на ВСС, а към момента правораздава в Административен съд - Варна. Съдия Пеловски активно участва в множество национални и международни професионални инициативи, обучения, форуми и проекти, насочени към повишаване квалификацията на магистратите, обмен на добри практики и усъвършенстване на организацията и ефективността на съдебната система. Неговият практически опит, умения за работа в среда, изискваща висока степен на координация, взаимно доверие и институционална отговорност са част от комплексната му професионална перспектива, която отличава кандидатурата му и представлява ценен ресурс за дейността на Висшия съдебен съвет. Според съдиите „безспорният му морален интегритет и задълбоченото познаване на съдебната система представляват убедителна гаранция, че ще изпълнява своите правомощия независимо, компетентно, отговорно и в интерес на съдебната власт“.

Маринела Тотева е номинирана от двадесет прокурори от Върховна касационна прокуратура и Окръжна прокуратура – София. В мотивите им е посочено, че нейната кандидатура отговаря на законовите изисквания за изборен член на ВСС, като е акцентирано върху нейния 30-годишен юридически стаж в Прокуратурата на Република България и придобития богат практически опит. Професионалният ѝ път започва като младши прокурор в Окръжна прокуратура – София, преминава през първоинстанционните нива на прокуратурата и Върховна административна прокуратура, където е завеждащ отдел „Административно - съдебен надзор“ до закриването на структурата пред 2023 г. От тогава и към настоящия момент е прокурор в отдел 01 „Специализиран“ във ВКП. В предложението е обърнато внимание, че като член на КАК при Прокурорската колегия на ВСС, прокурор Тотева е надградила практически познанията си в областта на дисциплинарната дейност и кариерното развитие на магистратите. Посочено е, че тя се отличава с безупречната репутация, почтеност и независимост при изпълнение на служебните задължения, притежава отлични правни познания и способност за задълбочен анализ на съдебната практика и законодателството, умения за стратегическо планиране, вземане на балансирани решения. Вносителите на предложението изразяват увереност, че Маринела Тотева ще допринесе за издигане и утвърждаване авторитета на съдебната система и ще защитава интересите на прокурорите.

Редактор "Екип на Петел",

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