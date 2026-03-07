реклама

Първите щъркели долетяха в село Слънчоглед край Джебел

07.03.2026 / 09:30 0

кадър: БНТ

Предвестник на пролетта! Първите щъркели долетяха в джебелското село Слънчоглед.

Птиците са две и са изненадали местните хора с появата си по-рано тази година.

Щъркелите са предизвикали положителни емоции с пристигането си, защото са знак, че природата се събужда и идва пролетта.

Общо три са гнездата, в които пребивават щъркелите в село Слънчоглед и всяка година отглеждат ново поколение, предаде БНТ.

