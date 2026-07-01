Първите залепващи пощенски марки влизат в употреба в САЩ на 1 юли 1847 г.

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На 1 юли 1847 г. департаментът на пощите в САЩ пуска в официално обращение първите си предварително платени лепилни пощенски марки.

Емисията включва само две марки. На 5-центовата марка е изобразен Бенджамин Франклин (бащата на американската поща), а на 10-центовата – с лика на Джордж Вашингтон.

Тези марки заменят старата система, при която таксата за писмо се плаща от получателя, поставяйки началото на модерната пощенска услуга и колекционерската страст, наречена филателия. Дотогава таксите са се изчислявали сложно според разстоянието и броя листове, а марките въвеждат единни и достъпни тарифи - от 5 цента покривали стандартно писмо (с тегло до половин унция) за разстояния до 300 мили, а от 10 - за по-дълги разстояния.

Марките не са перфорирани. Служителите ги изрязват от предварително намазани с лепило листове с помощта на ножица.

Първата в света залепваща марка пък е пусната в Обединеното кралство през 1840 г. – това е известната Penny Black.

Още от по-значимите събития, случили се през годините на днешния 1 юни:

69 г. – Веспасиан е издигнат за император на Римската империя от легионите.

1097 г. – Битка при Дорилей: Кръстоносците водени от принц Боемунд I Антиохийски побеждават селджукската армия, водена от Килич Арслам I.

1847 г. – В САЩ са пуснати в употреба първите залепващи пощенски марки.

1863 г. – Американска гражданска война: Започва Битката при Гетисбърг.

1881 г. – II велико народно събрание суспендира Търновската конституция, като гласува исканите от княз Александър Батенберг извънредни властови пълномощия да управлява страната в следващите седем години.

1894 г. – Основан е бразилският футболен клуб Клуб де Регаташ Ботафого, предшественик на днешния Ботафого от Рио де Жанейро.

1905 г. – Алберт Айнщайн прави публично достояние създадената от него Теория на относителността.

1907 г. – В САЩ са създадени първите военновъздушни сили.

1911 г. – Полският биохимик Казимир Функ открива витамините.

1916 г. – Първата световна война: Започва една от най-кръвопролитните битки през войната – Битката при Сома.

1921 г. – По предложение на Александър Теодоров-Балан е въведена правописна реформа.

1942 г. – Втората световна война: След 8-месечна обсада германската армия овладява Севастопол.

1960 г. – Двете Сомалии – британска и италианска получават независимост и се обединяват в една държава.

1962 г. – Руанда и Бурунди стават независими от Белгия държави.

1968 г. – В Женева е подписан Договор за неразпространение на ядрените оръжия от СССР, САЩ, Великобритания и други страни.

1975 г. – Людмила Живкова оглавява културното ведомство на Народна република България.

1976 г. – Португалия предоставя автономия на Мадейра.

1980 г. – В Полша избухва стачка, ръководена от профсъюза Солидарност.

1983 г. – Севернокорейски самолет „Ил-62M“, който пътува към Гвинея, се разбива в планините Фута Джалон в Гвинея, при което загиват всички 23 души на борда.

1994 г. – Самолетът при полет 625 на „Еър Мавритани“ се разбива при кацане в Мавритания и убива 80 души.

1996 г. – Неврокопският митрополит Пимен е избран за патриарх от алтернативния Свети Синод.

1997 г. – Китайска народна република възстановява суверенитета си над Хонконг, с което приключва 156-годишното колониално управление на Обединеното кралство.

1997 г. – В България е въведен валутен борд и българския лев е приравнен към германската марка (1 DEM = 1000 BGN).

2000 г. – В България започва здравна реформа, чието цел е да замести безплатното здравеопазване.

2002 г. – Основан е Международният наказателен съд, който разглежда дела на лица за геноцид, престъпления срещу човечеството, военни престъпления и престъпления на агресия.

2002 г. – Самолетите при полет 2397 на „BAL Башкириан Еърлайнс“ и полет 611 на „DHL Интернешънъл Авиейшън ME“ се сблъскват във въздуха над Юберлинген, Германия и убиват всички 71 души на борда на двата самолета.

2004 г. – Космическият апарат Касини-Хюйгенс, по съвместна програма на НАСА и ЕКА, влиза в орбита около Сатурн.

2009 г. – Открит е новият терминал на Летище Пловдив.

Редактор "Екип на Петел",

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