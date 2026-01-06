Първият американски втечнен природен газ за България за 2026 г. пристига в Александруполис

кадър: МЕ

Първата за 2026 г. партия втечнен природен газ от САЩ, предназначена за България, пристигна на терминала в Александруполис, предаде БГНЕС.

Доставката е осъществена от компанията METLEN. Компанията заема водеща позиция при вноса на втечнен природен газ за Югоизточна Европа.

„От 2010 г. ние постоянно снабдяваме гръцкия пазар, а през 2018 г. станахме първата компания, която внася втечнен природен газ през Ревитуса и го изнася за България. През годините ние доказахме ролята на Гърция като истински енергиен център, както и ключовата роля на METLEN в доставката на надежден и конкурентен втечнен природен газ за Балканите и отвъд тях“, заявиха от компанията.

От METLEN подчертаха, че доставката на първата партия американски природен газ за България е важен етап. „Днес с доставката на американския природен газ за българския пазар, нашето дългогодишно партньорство с „Булгаргаз“ става още по-силно, като продължаваме да допринасяме за регионалната енергийна сигурност с надеждност“, заяви Панайотис Канелопулос, главен изпълнителен директор на Международно енергийно снабдяване и търговия в METLEN.

През месец септември 2025 г. „Булгаргаз“ ЕАД проведе четири успешни тръжни процедури за доставка на втечнен природен газ през месеците октомври 2025 г., декември 2025 г., януари 2026 г. и март 2026 г. на ВПГ терминала край Александруполис.

Министърът на енергетиката Жечо Станков заяви в края на септември, че България ще е отворената врата на американския газ да достига до сърцето на Европа.

Коментирайки бъдещето на газопровода „Балкански поток“ и дали той ще спре да функционира, той заяви: „Съгласно регламента, който се разглежда от Европейската комисия, се предвижда краткосрочните договори да приключат своето действие още през 2026 г., а дългосрочните – до началото на 2028 г. Това дава възможност на България с новите си газопроводи и със съществуващите си газопроводи да бъде отворена врата на американския втечнен газ да достига до сърцето на Европа“, подчерта Станков и добави, че тези капацитети няма как да не бъдат използвани.

Той заяви тогава, че България ще продължи да бъде изключително важен фактор на газовата карта, защото разполага с капацитет за транзит на 25 милиарда куб.м. газ годишно.

