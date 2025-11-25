Първият бюджет в евро влиза на второ четене в парламентарните комисии

Булфото

Първата план-сметка в евро влиза на второ четене в комисиите в Народното събрание. Очаква се до края на седмицата бюджетът за 2026 година, както и тези на Общественото осигуряване и на Здравната каса да бъдат финално гласувани и в пленарната зала.

След като социалните партньори не постигнаха съгласие по параметрите – синдикатите излязоха на протести, а работодателите потвърдиха, че също може да го направят.

Изтече срокът за предложения за промени по отделни текстове и пера. Той беше съкратен от 7 на 3 дни. Имаха право да го направят парламентарните групи, народните представители или парламентарните комисии. При разглеждането на бюджета за настоящата година, от „Възраждане” бяха дали над 38 хил. предложения за поправки, предаде Нова телевизия.

