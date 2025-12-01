Първият ден на декември - сутринта с мъгла, следобед - слънце

Пиксабей

Ще има променлива облачност с повече слънчеви часове след обяд. Сутринта на места ще е мъгливо. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, привечер ще стихне. Преобладаващи минимални температури между 2° и 7°, максимални от 7° до 12°. За Варна минимална температура 6°, максимална 11°.

Вълнение на морето 2-3 бала с тенденция да отслабва. Температура на морската вода 13°-16°, съобщи дежурния синоптик Виктория Георгиева, НИМХ - филиал Варна, цитирана от Радио Варна.

