Първият изпадащ от eлита вече е ясен

Стопкадър Диема Спорт

Първи отбор се раздели с групата на майсторите.

Първият изпадащ от efbet Лига за сезон 2025/2026 вече е ясен - Монтана. Тимът на варненския специалист Атанас Атанасов загуби и на теория шансовете си за спасение след победата на Септември с 1:0 над Спартак (Варна). Столичани събраха 32 точки и заемат 13-ото място, което праща на бараж за оцеляване. Последната спасителна позиция – 12-ата, е за Берое с 33 точки, пише Блиц.

В зоната на изпадащите остават Спартак (31), Добруджа (30) и Монтана (23), който днес гостува на Ботев (Враца) и малко преди края губи с 0:1.

Дори при победа в северозападното дерби и последващи успехи срещу Спартак и Славия, Монтана може да събере най-много 32 точки. Толкова има в момента Септември, срещу когото монтанчани имат предимство в преките двубои. В последния кръг обаче Септември приема Добруджа, което гарантира, че поне един от двата отбора ще добави точки към актива си. Така поне един от тях ще достигне минимум 33 точки и окончателно лишава Монтана от шанс поне за бараж.

