Първият наказан в новия парламент депутат от ПБ за "лъжци и долни манипулатори": Казах истината

кадър: bTV

Казах истината. Няма как да променя мнението си. Това каза в предаването „Тази сутрин“ Стоян Тричков от „Прогресивна България“, който стана първият наказан депутат в новия парламент.

Тричков беше наказан от председателя на парламента заради обидните квалификации, които използва към опозицията. Той ги нарече лъжци и манипулатори.

„Ние не сме променили ни най-малко мнението си по отношение на това, че тонът в парламента трябва да бъде по-висок, да се промени спрямо това, което сме свикнали да наблюдаваме през последните години. Нивото беше изключително ниско“, коментира той.

По думите му точно заради това, когато от най-високата трибуна в държавата се изричат „откровени лъжи“, „Прогресивна България“ няма как да стои безразлична.

„Прави впечатление, че опозицията се засегна повече от тона на нашата декларация, а не от съдържанието. И се надявам представителите на опозицията и тези, които все още им вярват, да чуят съдържанието на думите, които изрекохме в тази декларация. Защото там всъщност става дума за това къде са основните лъжи, свързани с бюджета, както и с други теми“, посочи Тричков.

На въпрос дали съжалява за думите си, той обясни, че е казал истината и приема забележката, която му е била направена, но няма как да промени мнението си за това, че е недопустимо от парламентарната трибуна да се изричат лъжи.

„Недопустимо е да се лъже. Длъжни сме да посочваме лъжата. Когато опозицията внушава, че ние сме срещу изграждането на Национална детска болница, трябва ясно да се каже, че това не е вярно и че всъщност това е наш основен приоритет“, заяви той.

Тричков сподели, че има воля този процес да се довърши, но не посочи точна дата. „Текат съдебни процедури по оспорване на проектирането, очакваме те да приключат и да се върви към изграждането на тази болница“.

„Бюджет 2026 е довършителен бюджет, който плаща сметката на предишните управляващи. През 2027 година се надявам вече да стъпим на чисто“, коментира депутатът.

По думите му критиките към бюджета са много, но повечето от тях се базират на неверни внушения.

„Чух критиката за дефицита от 5,7%, която ни отправят от опозицията. Но не можеш да критикуваш някого, че казва истината, защото 5,7% дефицит - това е реалността. Имаме проблем с дефицита, от което следват и всички други проблеми в бюджета“, смята Тричков.

Тричков заяви, че не е съгласен с това, че не се взимат мерки по отношение на цените. „Още в първите дни на това Народно събрание бяха приети промени в Закона за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите, където ясно бяха посочени мерките, които предприемаме“.

„Мисля, че все още е рано да се правят генерални изводи за това как работят тези мерки, но сме на прав път в това отношение и хората скоро ще започнат да усещат. Но ние не можем с магическа пръчка да намалим цените. Това трябва да е ясно за всички“, коментира той.

Той сподели, че Румен Радев е предупреждавал за това какво ще се случи през 2026 година след въвеждането на еврото. „Цените отидоха в небесата. Ние, както виждаме, не сме готови за този момент. И сега трябва да се справим със ситуацията“.

Според него един от основните фактори за ръста на цените е свързан с ненавременното ни приемане в еврозоната и с невъзможността на държавата да се справи.

Редактор "Екип на Петел",

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