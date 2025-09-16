Първият полет за депортиране от Великобритания излетя без мигранти на борда

Пиксабей

Във Великобритания първият планиран полет за депортиране на мигранти от летище „Хийтроу“ за Франция излетя без чужденци на борда. Правни оспорвания в последния момент попречиха на депортирането по схемата „един влиза, един излиза”, договорена между Обединеното кралство и Франция.

Адвокати, действащи от името на няколко мигранти, които трябваше да бъдат сред първите, изведени от страната по договорената схема, съобщиха, че извеждането им е било забавено след подадените правни възражения в последния момент, касаещи съблюдаването на човешките права.

В мотивите на юристите се посочват преживяванията на мигрантите, свързани с трафика на хора и мъчения.

Министерството на вътрешните работи по-рано резервира малък брой места в пътнически полети на Air France от „Хийтроу“ до Париж всеки ден тази седмица за депортиране на мигранти. Първият полет в понеделник обаче излетя без мигранти, предаде БНР.

Депортирането им е отложено, докато Министерството на вътрешните работи обмисля отговора си. Вероятно министерството ще отхвърли иска, но стана ясно, че неговите служители са поискали повече време за разглеждане на случая.

Правни източници съобщиха, че подобни искове за нарушаване на човешките права са забавили извеждането на няколко други мигранти, които е трябвало да бъдат депортирани във Франция.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!