Първият треньор на Иван Иванов: Малко преди финала се е случила притеснителна ситуация

кадър: Нова тв

След историческия български финал на US Open при юношите, в който 16-годишният Иван Иванов триумфира, емоциите в тенис средите у нас са приповдигнати. Първият треньор на шампиона, Кристин Грозданов, пред когото младият талант буквално е израснал, сподели подробности за преживяването, напрежението преди мача и качествата, донесли победата.

„Ами, двоен празник за нас беше вчера. След Деня на Съединението, финал български на US Open беше нещо страхотно“, коментира той. Треньорът разказа, че са се събрали заедно на кортовете, за да гледат мача, и са били „пристрастни“.

Въпреки триумфа, малко преди финала е имало и притеснителен момент. На въпрос дали се е чул с Иван след срещата, Грозданов отговори, че е разговарял по-скоро с баща му, от когото е научил за малка, но притеснителна ситуация. „По време на тренировката е имал схващане на цялото му рамо и се е наложило да я прекрати. Но физиото на US Open, който е бил на място, е помогнал така и с тейпинг е подобрил ситуацията“, разкри треньорът за Нова тв.

Усилията са си заслужавали, защото според Грозданов, публиката е видяла „един страхотен мач от двамата, наистина с отигравания, които са на ниво финал на голям шлем за мъже“.

На въпроса с какво Иван е успял да надиграе Александър, неговият първи наставник смята, че опитът и спокойствието са били решаващи. „За мен той беше доста по-спокойният в мача. Преди месец и половина все пак той беше изиграл такъв финал на такова ниво. Различно е, всеки мач емоцията е различна, особено на финал на голям шлем. Всеки иска страшно много да победи. За мен спокойствието, което имаше той, една идея повече контролираше нещата и емоциите си“, анализира Кристин Грозданов.

Запитан какво пожелава на своя възпитаник за блестящата кариера, която му предстои, треньорът беше категоричен: „Аз винаги във всички интервюта му пожелавам да бъде само здрав. Всичко предстои, пред него е бъдещето му“.

В края на разговора Кристин Грозданов използва възможността да покани всички фенове на тениса да подкрепят националния отбор. „В края на другата седмица, събота и неделя, искам да поканя всички фенове на тениса – в Пловдив имаме мач срещу Финландия от „Дейвис къп“ за мъже и Александър и Иван са в отбора. Ще бъде страшна емоция, елате да подкрепим отбора ни“, завърши той.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!