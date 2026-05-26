Първият треньор на Везенков: На всеки рожден ден или Коледа искаше топка

Вяра и много труд стоят зад заслужения европейски триумф на Александър Везенков. Това заяви пред bTV Адонис Христу - първият треньор на най-добрия български баскетболист.

Той разкри, че Саша бил толкова влюбен в играта, че на всеки рожден ден или Коледа искал само едно - нова топка.

А положените усилия сбъдват мечта след мечта! Късно снощи Везенков и съотборниците му от Олимпиакос победиха Реал Мадрид с 92:85 в изключително драматичен финал в Атина, при това в залата на своя вечен враг Панатинайкос.

Саша показа класа не само във финала на Евролигата. Той стана MVP на редовния сезон, беше и с най-много точки средно на мач, предаде Бтв спорт.

"Не съм спал изобщо, ще направя това след интервюто. Празнували сме цяла нощ. Хванах полета от Гърция... Много съм горд с него, щастлив съм. Това е нещо, което искаше толкова силно. Работи отдадено и заслужи този успех!", започна Христу.

"Всяка година ни прави горди. Не само заради успеха в Евролигата, но и заради наградите за най-полезен играч, заради престоя му в НБА. Аз съм щастлив, защото той е щастлив. Това казах и на Михаела, на сестра му. Надявах се Олимпиакос да спечели, понеже исках да видя Саша да се усмихва. Той толкова време се бореше за това отличие"

Христу е човекът, на когото Везенков дава първия си автограф. Датата е 14 април 2006 г. Обещава му, че един ден ще стане суперзвезда от световна величина.

Детски почерк със син химикал върху намачкано парче хартия. Спомен за цял живот. Поличба. Предсказание. Знак на съдбата. Парче хартия, което един треньор пази като очите си.

"Гордея се с него. Още откакто беше дете, имаше големи мечти. Искаше да играе в най-големите отбори, да бъде част от НБА, да спечели Евролигата, да се пребори за наградите "Най-полезен играч". Сега той сбъдна всичко. В интервюто му след мача отново чух, че това е нещо, за което е копнял дълго време"

Александър, който е роден в Никозия, попада при Адонис едва 9-годишен и двамата работят заедно до заминаването му в Арис Солун през 2009 г.

Адонис завежда Саша и на първия му международен камп - в Словения, организиран от легендата Юре Здовц - световен и два пъти европейски шампион с бивша Югославия, шампион в Евролигата с френския Лимож. Впоследствие му гостува в Солун и изпитва гордост, гледайки на живо как някогашния хлапак от Апоел крачи уверено към баскетболния Олимп.

"Като дете беше много сръчен, на "ти" с баскетболната топка. Имаше работна етика още от тогава. Маниак що се отнася до отдаденост в тренировките. Винаги искаше да тренира още и още. Винаги искаше само едно нещо – топка. На всеки рожден ден или Коледа, той искаше само едно нещо - нова баскетболна топка, дори и вече да има 10 такива"

"Всичко беше в името на това да се подобрява с всеки изминал ден. Нямаше умора у него. Дори и когато майка му му казваше да се прибира, той търсеше начини да тренира още. Така че тук говорим за един навик, посветеност, които му помогнаха да бъде добър във всеки един аспект"

"Знаех, че ще отново ще бъде на високо ниво след финала в Каунас, след НБА. Беше въпрос на време отново да спечели наградата за "Най-полезен играч". Не получи достатъчно възможности за изява в НБА. Може би не беше добре за треньора му там, за него самия, но слава богу, е на добро ниво, най-добър играч е в Европа и сега спечели и Евролигата", продължи Христу.

"Сега е време за радост. Да си на челната позиция е трудно, защото всеки друг отбор е "на лов" за шампионите. Както знаете, никой не е сключил вечен договор с късмета – всички трябва да работят здраво, непрестанно. Но това, което можем да обобщим, е, че отборът беше много стабилен. Йоргос Барцокас свърши чудесна работа"

"Това не е лесна съблекалня, има много характери в нея. Трябва да се намери баланс между всички. Фурние, Дорси, Милутинов, Уолкъп, Питърс. Трябва да намериш формулата за отборен дух. И за Саша е предизвикателство да умее да жонглира с настроенията, да има мотивация за работа и сред такива колеги".

"Саша обича националния отбор на България. За него усещането е, че играе за семейството си, за дома си. Винаги, когато е потърсен, той е много позитивно настроен, иска да участва и дава най-доброто от себе си"

"Свързаността му с националния отбор е усещане, което само Саша може да обясни. Винаги, когато сложи екипа на България, той сякаш демонстрира уважение към родителите си и всички българи. Това можете да видите и от думите му за Евровизия. Той обича да печели, обича, когато страната му е на върха".

"Той е най-големият пример. Израснал е тук и потегли по света, когато беше на 15. През неговите очи много деца гледат към мечтите си... Все още е рано да говорим за това дали тези деца могат да бъдат на неговото ниво - най-полезни играчи в Европа. Имаме 1-2, за които виждам, че предстои добра кариера в Гърция, особено за едно от тях. То е на 9. Би могло да достигне до величие.", сподели специалистът.

