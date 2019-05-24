Първо полувреме: Септември – Спартак 0:1

Отборът на Спартак води с 1:0 на Септември през първото полувреме на мача от последния XXXI кръг в Трета лига – Североизточна група.

В 15-ата минута Илиян Неделчев откри резултата с нисък удар по земя - 1:0 за варненци.

Съставът: Иван Атанасов, Александър Йовчев, Севдалин Стайков, Боян Илиев, Благовест Гачев, Васко Боев, Тодор Маринчев, Мирослав Георгиев, Илиян Неделчев, Юлиан Загоров, Румен Николов

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