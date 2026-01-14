Първо заседание на Областния център за координация на наблюдението и контрола за въвеждането на еврото във Варна

Снимка: Областна администрация - Варна

Първото заседание на Областния център за координация на наблюдението и контрола във връзка с въвеждането на еврото в Република България на територията на област Варна ще се състои утре - 15 януари, от 10 ч., съобщават от Областната администрация.

Центърът е създаден в изпълнение на Решение на МС от края на миналата година и със заповед на областния управител.

Той ще прилага националния Механизъм за наблюдение и контрол, като осигурява координация между ангажираните институции на територията на област Варна, своевременното събиране, обобщаване и предоставяне на информация към Регионалния координационен център при МС.

Ръководител на Областния център за координация е областният управител професор Андрияна Андреева. Заместник ръководители са зам. областният управител и Главният секретар. Членове са всички кметове на 12-те общини от област Варна, държавни органи и други организации сред които ТД НАП – Варна, ОД на МВР Варна, ДАНС Варна, Агенция "Митници", ТО на Комисия за защита на потребителите (КЗП), както и Областна дирекция безопасност на храните (ОДБХ).

На първото си заседание, участниците ще обсъдят Правилник, който разписва организацията на работа и координацията между институциите, включени в механизма за наблюдение и контрол, за събиране, обобщаване и предоставяне на информацията във връзка с наблюдението и контрола при въвеждане на еврото.

Действията на всяка една институция, включена в Областния координационен център ще се обобщават седмично и ще бъдат докладвани пред Постоянно действащия координационен център към Механизма, уточняват от Областната администрация.

