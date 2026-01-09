Първо заседание на кабинета в оставка за годината

снимка: МС

Министрите в оставка ще обсъдят Дългосрочна инвестиционна политика на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система и Средносрочна стратегия за инвестиране на средствата на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система за периода 2026-2028 г. Това предвижда дневният ред за предстоящото им заседание в 10:00 часа.

В дневния ред е предвидено правителството в оставка да обсъди 18 точки.

Сред тях е проект на решение за одобряване на междинен мониторингов доклад за проучване на напредъка по заложените дейности в Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021 – 2027 г.

Дневният ред на заседанието предвижда също проект на решение за одобряване проект на Меморандум за разбирателство между правителството на България и „ЕндуроСат“ ЕАД за изпълнение на Приоритетен инвестиционен проект „Развоен Космически Център“, който ще се реализира в София.

Проект на Решение за обявяване на имот – публична държавна собственост, за имот – частна държавна собственост, и за даване на съгласие за апортирането му в капитала на „Български енергиен холдинг“ ЕАД, също е част от програмата на днешното заседание.

Предстои министрите в оставка да обсъдят и присъединяването на Република България към Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания, предаде БТА.

