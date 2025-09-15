Първокласничката Дария: Имам телефон, но няма да го ползвам в училище

кадър Нова телевизия

Нова телевизия показа началото на първия учебен ден за малката Дария в преки включвания от Русе. Малко след седем сутринта тя вече беше готова за тържеството на 15 септември, което беше повод и за първия важен въпрос, който се обсъжда тази учебна година: Трябва ли часовете да започват по-късно?

Майката на Дария, която е фризьорка коментира, че за нея ще е добре, защото работи на отворен график, но за хора, които започват работа в 8, късното начало на учебния ден ще стане много сложно.

„Имам телефон, но няма да го ползвам в училище”, това каза първокласничката Дария. Майка ѝ също беше категорична, че телефоните нямат място в училище.

Детето, за което това е първия учебен ден в живота, заяви, че вече може да събира и дори да умножава. Тя каза също, че мечтае или да стане фризьорка, за да помага на майка си, или продавачка на сладолед, защото много го обича.

