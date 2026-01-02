Снимка Pixabay

Първото пълнолуние за 2026 година настъпва на 3 януари. Това е силно и красиво начало на годината, което носи възможност за вътрешно пречистване, обновление и насочване на намеренията, според Times of India.

Ритуалите, извършени в тази нощ с вяра и ясно намерение, могат да подкрепят положителните промени през цялата година.

На 3 януари ще се наблюдава суперлуна - тогава Луната минава най-близо до Земята при пълнолуние. През май ще има т.нар. синя луна - явление, при което втората пълна Луна за месец се приближава доста до Земята.

В южната част на света през февруари ще има слънчево затъмнение, а през август пълно слънчево затъмнение ще бъде наблюдавано и в Северното полукълбо.

Вероятно ще има повече северни сияния на неочаквани места, макар и не толкова често, колкото през последните няколко години, отбелязва Асошиейтед прес.

Пълно слънчево затъмнение ще има на 12 август - то ще започне от Арктика и пътят му ще пресече Гренландия, Исландия и Испания. Ще продължи две минути и 18 секунди, докато Луната се движи между Земята и Слънцето, за да го закрие. За сравнение, пълното слънчево затъмнение през 2027 г. ще продължи цели 6 минути и половина и ще пресече повече страни, допълва Бтв.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!