Пашинян: Триглавата партия на войната загуби изборите в Армения

кадър: МС

След вчерашните парламентарни избори в Армения „Граждански договор“ отново ще има парламентарно мнозинство и ще сформира самостоятелно правителство, заяви премиерът на страната Никол Пашинян по време на обсъждането на изпълнението на държавния бюджет за 2025 г. в Народното събрание, цитиран от местните медии.

„Преди всичко бих искал да поздравя народа на Армения за победата му на изборите. Народът на Армения се изправи, за да защити държавата, да защити независимостта, да защити бъдещето, да защити мира, да защити Армения", заяви премиерът Пашинян, след което коментира резултатите от изборите и влизането на трите опозиционни сили - блоковете "Армения" и "Силна Армения", както и партия "Просперираща Армения" - в новия парламент, предава БТА.

"Трябва да отбележа, че триглавата партия на войната е разбита. Това е важен, но не окончателен резултат, защото вярвам, че народът ясно изрази волята си триглавата партия на войната и съпътстващата я престъпна олигархична система да бъдат премахнати в Армения", заяви Пашинян.

Той нарече този въпрос „една от най-важните цели на политическото мнозинство и правителството“, която трябва да бъде изпълнена незабавно и с „много решителни стъпки“.

Под "триглава партия на войната" Пашинян визира трите политически сили, влезли в парламента, но оставащи сега в опозиция на неговата партия.

Редактор "Екип на Петел",

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