Паскалева: Тя просто угасна в ръцете ми

Журналистката и писателка Калина Паскалева трогна хиляди със своя изповед в социалните мрежи. В емоционален пост тя разкри най-тежкия момент в живота си – битката за живота на най-близкия и обичан от нея човек - баба й, предаде България днес.





"Понякога няма какво да се каже... Просто стоиш на едно парче земя между живота и смъртта. Аз не я пускам и тя не се дава", споделя Паскалева.





Паскалева си спомня и за последното им лято заедно – две седмици, в които са се шегували и дори са се забавлявали с Instagram профила ѝ. "Тя си беше добре, колкото е възможно за човек с деменция. А после просто угасна", казва с болка авторката. Още в "България Днес".

