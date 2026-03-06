реклама

Пастори се молиха за здравето на Тръмп в Овалния кабинет

06.03.2026 / 09:57 1

Кадър Нова тв

Американският президент седеше на бюрото си, а духовниците го бяха наобиколили

Група от 20 пастори и духовни лидери се помолиха за здравето на американския президент Доналд Тръмп в Овалния кабинет на Белия дом, предаде Нова тв

Той седеше на бюрото си, а пасторите го бяха наобиколили с ръце, поставени върху раменете му и хванати един за друг. Един от тях произнесе молитва: „Господ да дава здраве и сила на Тръмп да ръководи страната, както и да пази войниците на Съединените щати зад граница”.


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kris (преди 38 секунди)
Рейтинг: 580232 | Одобрение: 111152
И Господ акъл да му налее, че всичкия му се е излял през ушите....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама