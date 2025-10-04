Пътен експерт: Никога не натискайте спирачки в тази ситуация

кадър: Нова тв

Шофирането на мокра настилка често се оказва сериозно предизвикателство.

Много водачи обаче подценяват обстановката и управлението на автомобила, а мокрият или заснежен асфалт крие известни рискове.

Екип на Нова тв потърси експертното мнение и изпита градските условия, за да разберем доколко подценяваме мократа настилка и защо е важно да бъдем особено внимателни

„Няма нищо притеснително в това нещо, просто трябва да сме внимателни, да сложим съответните гуми, които са зимни и подходящи за тези температури. Самия автомобил да бъде пригоден за зимни условия. Да има така по-голяма дистанция да се спазва. Да се внимава с пътя”, каза за Нова председателят на Автомобилната федерация в България Калоян Станчев.

„Когато завали дъжд може би е един от най-опасните моменти, защото тогава ако има някакъв прах, някаква друга така да се каже лоши неща по пътя, като листа, които променят сцеплението, тогава малко се разкалва и съответно то тогава може би е най-хлъзгавия момент. Защото като завали вече сериозен дъжд, той измива малко платното”, обясни експертът. А когато завали силен дъжд е твърде вероятно да попаднем в т.нар. аквапланинг. А Станчев съветва - в подобна ситуация никога не натискайте рязко спирачка.

„Ако видите аквапланинг на някакво разстояние от вас - намалявате колкото можете, но при самия аквапланинг, трябва да се пусне спирачката и трябва да има съвсем леко подаване на газ, за да може автомобила да издърпа”, каза той.

Какво да правим, ако видимостта е намалена?



„При дъждовно време е намалена видимостта. Така че трябва да караме съобразно нашите възможности, съобразно възможностите на автомобила и просто трябва да се внимава повечко, но няма нищо което да е притеснително”, обясни Станчев. Нищо притеснително, освен ако не ни притискат агресивни шофьори.



„Ако попаднем на агресивен пилот, защото се случва, е най-добре да го оставим да си кара. Макар, че не е добра идея да си толкова агресивен по пътя”.

А експертите са категорични - трябва да правим сериозна разлика между пътното платно и състезателната писта.

„Ако някой покаже качества, желание и възможности, да заповяда в автомобилния спорт. Да заповяда да си премери силите в една контролирана среда, където всичко е обезопасено. Където има съответната недай си Боже, ако се наложи медицинска помощ, при съответните правила. Така че да се излее този адреналин и да се покаже качества”, заключи експертът.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!