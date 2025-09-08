Пътен експерт за пешеходците: Всеки излиза на пътя като Цар Освободител

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Златков

Новите правила за пешеходците, които вече нямат право да пресичат, докато ползват мобилни устройства, както и глобите за това, няма да променят нищо. Това коментира Иван Иванов от асоциацията за квалификация на автомобилистите. По Нова телевизия пътният експерт заяви, че по-скоро има нужда от много говорене по темата и обучение от най-ранна детска възраст, че пешеходците също имат задължения на пътя.

„Пресичаме, говорим, някои даже пишат, разсеяни сме. Всеки излиза на пешеходната пътека като Цар Освободител!”, заяви той възмутено.

Иванов подчерта, че най-безотговорно е, когато пресичащите не се движат строго по пътеката, а по диагонал, както и когато са със слушалки и са глухи за всичко, което се случва около тях.

