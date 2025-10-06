Пътен експерт за трагедията във Варна: Не разбирам кой и как е допуснал там да се проведе състезание - пътят е в окаяно състояние

стоп кадър: Фейсбук, Диана Русинова

За редица нарушения, допуснати в организацията на планинското изкачване на Аладжа манастир, спряно извънредно заради тежък инцидент алармира пътният експерт Диана Русинова.

"Недоумявам кой е позволил състезанието да бъде пуснато при положение, че още по време на изкачването на форлайферите (нулите) на фаталния завой е имало хора и организатора нищо не е предприел. До тези хора е имало и маршал, който също не е докладвал. Състезанието е трябвало да бъде спряно от рейс директора при положение, че в опасната зона е имало хора.", посочва Русинова.

"Още по-малко мога да разбера кой и как е допуснал там да се проведе състезание, при положение, че пътят е в окаяно състояние. Това е общински път, на който ограничителната система за пътища (мантинелата) вече е била ударена, т.е. каквото и да се удари в нея, то резултатът ще е същия.", категоричен е експертът.

"Не разбирам как може да пуснеш състезание, при положение, че трасето не е обезопасено? Не разбирам и как може да търсиш вината за случилото се в полицията и министерство на спорта, при положение, че охраната на състезанието по трасето е ангажимент на организаторите?", допълва още пътния експерт.

Според Русинова това, което се случи вчера във Варна е трагедия. Състезанието не е било рали, както се обяснява на много места, а планинско изкачване, което е различна дисциплина в автомобилния спорт. При този вид състезание има отсечка от около 5 до 7 км, която се изкачва и няма навигатор.

"Това беше предотвратима трагедия", допълва експертът.

