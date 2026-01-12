Пиксабей

Пътищата в област Добрич са проходими при зимни условия, съобщиха от Областното пътно управление. По опесъчаването на трасетата са работили 12 машини. Температурата в област Добрич е между минус 7 и минус 2 градуса, като по-високите температури са в морските общини Шабла, Каварна и Балчик.

Общо 378 машини почистват пътищата на страната, казаха от Агенцията "Пътна инфраструктура" в съобщение за обстановката тази сутрин. Жълт код за ниски температури бе обявен от Националния институт по метеорология и хидрология за 18 области на страната за днес – една от тях е Добрич, предаде БТА.

