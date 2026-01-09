Пътищата във Варна и областта са проходими при зимни условия

стопкадър: Фейсбук, "Виждам те КАТ Варна"

Пътищата във Варна и региона са проходими при зимни условия.

Единственото място без ток тази сутрин беше квартал "Акациите" в община Белослав, съобщиха от Областната администрация. Малко по-късно стана ясно, че електрозахранването там вече е възстановено, предаде Радио Варна.

Всички пътища в област Добрич са отворени за движение, няма ограничения, съобщиха късно снощи от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Възстановено е движението на автомобили над 12 тона по пътя Варна – Добрич, което бе временно ограничено днес на обяд, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Кметът на община Добрич Йордан Йорданов написа във фейсбук профила си, че шест машини са на терен и са обработили основните пътни артерии и трасетата на градския транспорт в града.

По негови думи около 2:00 часа през нощта ще бъде направен допълнителен обход и превантивно пръскане, за да се избегне заледяване. Обстановката се следи постоянно и екипите са в готовност.

Кметът призовава шофьорите да се движат внимателно и да съобразяват скоростта с условията на пътя, предаде БТА.

