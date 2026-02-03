Снимка: АПИ, илюстративна

Списък на пътищата във Варненска област, където се извършват ремонтни дейности, беше публикуван на страницата на Агенция "Пътна инфраструктура":

Път III-2702: Движението по път III-2702 Искър - Вълчи дол от км 8+200 до км 10+500 се осъществява на места двупосочно в една лента поради превантивен ремонт на пътното платно. Участъкът е сигнализиран от пътни знаци. Срок - 12 юли 2026 г.;

Път III-9044: Движението по път III-9044 Юнак - Синдел от км 0+000 до км 11+138 се осъществява в една лента поради ремонтн дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 1 септември 2026 г;

Път III-9044: Движението по път III-9044 Тръстиково – Синдел от км 11+350 до км 17+631 се осъществява в една лента поради ремонтн дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 1 септември 2026 г;

Път III-9044: Движението по път III-9044 Тръстиково – АМ „Хемус“ от км от км 18+491 до км 25+728 се осъществява в една лента поради ремонтн дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 1 септември 2026 г.

