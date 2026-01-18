Пътна обстановка за Варна и региона

кадър: Областна Дирекция на МВР Варна, фейсбук

Пътна обстановка – обл. Варна

Към 06:30 ч. на 18.01.2026 г.

Движението по пътните участъци в направленията:

Варна – Добрич (изход през Аксаково)

Картинг писта – посока с. Кичево

се осъществява при зимни условия, като пътищата са проходими.

На места са възможни заледявания и заснежени участъци.

Призоваваме водачите да се движат със съобразена скорост, да спазват необходимата дистанция и да използват технически изправни автомобили, оборудвани и пригодени за движение при зимни условия.

Видеото показва актуални кадри от посочените пътни участъци.

Екипи на „Пътна полиция“ следят обстановката.

Шофирайте разумно и безопасно!

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!