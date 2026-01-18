Пътна обстановка за Варна и региона
кадър: Областна Дирекция на МВР Варна, фейсбук
Пътна обстановка – обл. Варна
Към 06:30 ч. на 18.01.2026 г.
Движението по пътните участъци в направленията:
Варна – Добрич (изход през Аксаково)
Картинг писта – посока с. Кичево
се осъществява при зимни условия, като пътищата са проходими.
На места са възможни заледявания и заснежени участъци.
Призоваваме водачите да се движат със съобразена скорост, да спазват необходимата дистанция и да използват технически изправни автомобили, оборудвани и пригодени за движение при зимни условия.
Видеото показва актуални кадри от посочените пътни участъци.
Екипи на „Пътна полиция“ следят обстановката.
Шофирайте разумно и безопасно!
