"Пътна полиция": Към момента трафикът е интензивен по автомагистралите, най-вече на "Тракия"
„Към настоящия момент трафикът се характеризира с повишена интензивност и е разпределен по автомагистралите (АМ) „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“, като интензивността е най-висока по АМ „Тракия“, съобщи на брифинг инсп. Велин Тодоров от „Пътна полиция“ във връзка с движението на моторни превозни средства заради края на трите почивни дни.
Създадена е организация съвместно с Агенция „Пътна инфраструктура“ за ограничаване на движението на тежкотоварни автомобили в посока столицата по трите магистрали. Забраната важи от 12:00 часа до 20:00 часа днес.
Над 4200 фиша са съставени през изминалото денонощие, над 250 от тях са за превишена скорост, а над 760 — за нарушаване на пътни знаци и маркировка. Само за вчера са установени над 380 случая на водачи, употребили алкохол и наркотици, добави инсп. Тодоров, цитиран от БТА.
