Пътна полиция ще обяви резултатите от масираните проверки
Кадър БНТ
Очаква се днес от Пътна полиция да обявят резултатите от провеждащата се специализирана полицейска операция за засилен контрол на тежкотоварния трафик в страната.
Вчера на АМ „Тракия“, в района на Сливен, беше проверена изправността на общо 47 камиона, посочва БНТ. Всяко пето превозно средство беше с различни неизправности. Най-честите са износени гуми.
С помощта на дрон полицията установи и неправилно изпреварващи тирове по магистралата.
Масираните проверки на полицията и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ срещу тежкотоварния трафик в страната ще продължат.
Засиленият контрол беше разпореден от главния секретар на МВР Любомир Николов след поредицата от тежки катастрофи с тирове.
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