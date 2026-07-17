Пътна полиция ще обяви резултатите от масираните проверки

Кадър БНТ

Очаква се днес от Пътна полиция да обявят резултатите от провеждащата се специализирана полицейска операция за засилен контрол на тежкотоварния трафик в страната.

Вчера на АМ „Тракия“, в района на Сливен, беше проверена изправността на общо 47 камиона, посочва БНТ. Всяко пето превозно средство беше с различни неизправности. Най-честите са износени гуми.

С помощта на дрон полицията установи и неправилно изпреварващи тирове по магистралата.

Масираните проверки на полицията и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ срещу тежкотоварния трафик в страната ще продължат.

Засиленият контрол беше разпореден от главния секретар на МВР Любомир Николов след поредицата от тежки катастрофи с тирове.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!