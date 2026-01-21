Пътната обстановка в област Варна към 06:00 часа

стопкадър: Фейсбук, ОДМВР-Варна

Към момента пътната обстановка на територията на област Варна е спокойна, като движението по основните пътни артерии се осъществява нормално, съобщават от ОДМВР-Варна.

При влошаване на метеорологичните условия или при възникване на други обстоятелства, затрудняващи движението по пътищата, ще бъдете информирани своевременно, посочват от полицията.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!