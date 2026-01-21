Пътната обстановка в област Варна към 06:00 часа
стопкадър: Фейсбук, ОДМВР-Варна
Към момента пътната обстановка на територията на област Варна е спокойна, като движението по основните пътни артерии се осъществява нормално, съобщават от ОДМВР-Варна.
При влошаване на метеорологичните условия или при възникване на други обстоятелства, затрудняващи движението по пътищата, ще бъдете информирани своевременно, посочват от полицията.
