Пътни камери с AI ще следят шофьорите за телефони зад волана

Пиксабей

Нови пътни камери с изкуствен интелект ще идентифицират шофьори в Кипър, които използват мобилен телефон, докато са зад волана.

Пилотното им инсталиране започва в столицата Никозия, съобщиха от пътната полиция.

Мярката е част от усилията на правителството за намаляване на фаталните пътнотранспортни произшествия, предаде БНР.

Технологията с изкуствен интелект ще бъде използвана за разпознаване дали водачът на превозното средство държи мобилен телефон в ръката си.

Камерите ще заснемат кадри на преминаващите коли, а алгоритъм ще определи дали ръцете на шофьора са свободни на волана.

Движения като държане на бутилка вода или кафе не са целта за регистриране, уточниха от пътната полиция. Акцентът на мярката е върху продължителното разсейване на шофьорите с разговори по телефона или дори гледане на видеа, което излага на риск останалите участници в движението, каза транспортният министър Алексис Вафеадис.

Полицията отчита, че отклоняването на вниманието, дължащо се на употребата на мобилни телефони, е водещата причина за сериозни пътнотранспортни произшествия в Кипър, включително за половината от смъртните случаи по пътищата.

Системата първоначално ще бъде инсталирана пилотно. В зависимост от резултатите ще бъде взето решение за по-широкото й внедряване, за което правителството ще подготви законопроект.

Редактор "Екип на Петел",

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